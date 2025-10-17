Ричмонд
Охотник Федюнин обратил внимание на странности в исчезновении Усольцевых

Эксперт Федюнин обратил внимание на необычность исчезновения Усольцевых, подчёркивая, что полное отсутствие следов выглядит странно. Он предположил, что Усольцевы могли оказаться в глубокой впадине, покрытой снегом.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие каких-либо следов пропавших в тайге Усольцевых назвал странным в беседе с aif.ru общественник, охотник, эксперт по выживанию Василий Федюнин.

«Странная ситуация, потому что в любом случае какие-то вещи должны были бы найти. Неважно, будь то дикие звери, будь то самостоятельно потерялись или тайга их забрала. То, что не нашли вещи, это очень странно», — сказал он.

По словам Федюнина, местность, где, предположительно, пропали Усольцевы, довольно тяжелая для походов.

«Ребята, которые там были, сказали, что местность там довольно тяжелая и потеряться там очень легко. Не исключено, что Усольцевы могли оказаться где-то в ложбинке, а такие места хорошо задувает снегом, тогда все занесло», — добавил он.

Ранее Федюнин объяснил, что шанс найти живыми семью Усольцевых сохранялся в первые два-три дня.

Сергей и Ирина Усольцевы не выходят на связь с 28 сентября, когда они вместе с маленькой дочерью отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября. За почти две недели поисков волонтеры и спасатели не нашли никаких следов семьи.