Сына президента Боливии задержали по делу о домашнем насилии

Бывшая партнерша Марсело Арсе Москейры обвинила его в применении физического насилия.

Источник: Аргументы и факты

Сын президента Боливии Луиса Арсе — Марсело Арсе Москейра — был задержан по делу о предполагаемом совершении преступления, связанного с семейным или домашним насилием. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны в официальном заявлении.

В ведомстве подтвердили факт задержания, отметив, что Арсе Москейра проходит по делу как подозреваемый и в ближайшее время даст показания назначенному прокурору.

По данным боливийских СМИ, ордер на арест был выдан прокуратурой департамента Санта-Крус 19 сентября после жалобы его партнёрши, обвинившей Арсе Москейру в применении физического насилия.

Хотя женщина впоследствии отозвала заявление, расследование продолжилось по инициативе прокуратуры. Согласно судебно-медицинскому заключению, у потерпевшей выявлены травмы, требующие 12 дней на восстановление, что и стало основанием для задержания.

Ранее суд в Боливии принял решение аннулировать ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Данный ордер был выдан в рамках расследования связи Моралеса с несовершеннолетней.