Знакомый Усольцева рассказал, где пропавшая семья могла найти убежище

Александр Дымов допускает возможность, что Усольцевы до сих пор живы. Он предположил, что пропавшая семья могла укрыться в зимовье браконьеров.

Источник: Аргументы и факты

Семья Усольцевых может ждать помощи в зимовье браконьеров. Такую версию выдвинул в разговоре с aif.ru знакомый Сергея Усольцева Александр Дымов.

«Насколько я услышал от местных жителей, это весьма востребованные, богатые охотничьи угодья. Самый распространенный атрибут охотоведческих территорий — это обилие браконьеров. А браконьеры — это всегда строение, они обязательно зимовье себе ставят. Законное, незаконное — неважно. Ставят какие-нибудь избушки, времянки. Вот в таком домике могли найти убежище. Я не экстрасенс, но почему-то все еще кажется, что могут быть живы все», — поделился он.

Ранее общественник, охотник, эксперт по выживанию Василий Федюнин рассказал, что шанс найти живыми семью Усольцевых сохранялся в первые два-три дня, если у них не было при себе припасов, теплой одежды и другого снаряжения.

Местонахождения Сергея и Ирина Усольцевых и их маленькой дочери неизвестно с 28 сентября. В этот день их видели в последний раз, когда они собирались к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Активные поиски с участие сотен волонтеров в течение почти двух недель не принесли результата.