«Семью заперли в башне»: сотни гадалок ищут Усольцевых, шокируя спасателей

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились на короткую прогулку к скалам Буратино — популярному туристическому месту неподалёку от посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Они не собирались далеко уходить: сказали работникам базы отдыха, что пройдут до горы и вернутся через три часа. Однако после этого семью не видел никто. Машину нашли на окраине посёлка, но следов самих туристов до сих пор нет. Поиски, в которых была задействована авиация, а также сотни спасателей, волонтёров и местных жителей, продолжались практически круглосуточно.