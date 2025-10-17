«Семью заперли в башне»: сотни гадалок ищут Усольцевых, шокируя спасателей

История с исчезновением семьи Усольцевых в лесах Сибири продолжает обрастать мистическими и сенсационными подробностями. К масштабной поисковой операции, которая длится уже несколько недель, подключились тарологи, экстрасенсы и гадалки, выдвигающие свои версии произошедшего. Одна из них даже назвала конкретные даты, когда стоит ждать находки.
Что случилось?
28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились на короткую прогулку к скалам Буратино — популярному туристическому месту неподалёку от посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Они не собирались далеко уходить: сказали работникам базы отдыха, что пройдут до горы и вернутся через три часа. Однако после этого семью не видел никто. Машину нашли на окраине посёлка, но следов самих туристов до сих пор нет. Поиски, в которых была задействована авиация, а также сотни спасателей, волонтёров и местных жителей, продолжались практически круглосуточно.
Версия таролога: «Их найдут между 21-м и 40-м днем».
На этом фоне свой прогноз дала таролог Елена, подключившаяся к поискам. Её слова привлекли особое внимание, так как содержат не только мрачное предсказание, но и конкретные сроки.
«Я спросила, будут ли найдены Усольцевы? Ответ: они будут найдены, но вряд ли живы. Возможно, они упали под гору», — отметила Елена в беседе с aif.ru.
По её мнению, семью следует искать в скальных образованиях. «Еще в самом начале, когда только начались поиски, я поняла, что девочка может быть в расщелине, и предположила, что вся семья там», — добавила таролог.
Что касается сроков, то здесь она ещё более категорична: «Думаю, произойдет это 18 или 19 октября… Думаю, семью найдут между 21-м и 40-м днем поисков с момента их исчезновения».
Любопытно, что версию о возможном падении в скальные ниши ранее высказывали и эксперты. Инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко отмечал, что в условиях неблагоприятных погодных условий, тумана, в Кутурчинском Белогорье действительно можно провалиться в глубокие скальные ниши. Правда, он усомнился, что такое несчастье могло произойти сразу со всей семьей.
Хор пророков: что говорят другие «специалисты».
Елена — далеко не единственная, кто пытается найти разгадку тайны с помощью карт и магии. Сообщения от людей со «сверхспособностями» хлынули на организаторов поисков рекой.
Гадалка Сабина, выкладывая карту Луна и Король мечей, заявила, что Сергей Усольцев жив: «Его сердце продолжает биться. Но его где-то прячут в недоступном месте, там, где спертый воздух и сыро. Причем из-за женщины, на что указывает якобы карта Луна. У него плохо со здоровьем». По её словам, у Ирины и ребенка тоже «сокрытие».
Гадалка Барбара, которая гадает по каплям воска, считает, что Сергей с семьей находится у какой-то таинственной башни, похожей на водонапорную. «По ее мнению, Сергей покалечен, но у женщины с ребенком все в порядке. Есть вероятность, что Сергея чем-то связали. При этом семью ведет какой-то проводник с оружием».
Нумеролог Светлана, предсказывающая матрицу судьбы, уверена, что Ирина находится в «периоде “Сокровенная тайна” и на душе у нее опустошение».
Анастасия, гадающая по китайским картам Бацзы, и вовсе выдвинула версию о бытовом конфликте: в день пропажи Сергей олицетворял собой «металл Ян на крысе и дерево инь на петухе», а значит «мужчина психовал, ругался с женой и толкал ее, из-за чего мог произойти несчастный случай».
Мнение поисковиков: десятки бредовых сообщений.
Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина подтвердила, что получила огромное количество подобных сообщений.
«В какие-то моменты такой ажиотаж, интерес к поискам мешал. Особенно когда люди начинали выдвигать всевозможные версии и начинали активно их озвучивать не только в Сети, а пытаться донести до правоохранителей, до нас. Я в личные мессенджеры более 100 сообщений получила, в том числе с координатами, где могут находиться Усольцевы. Информацию присылали незнакомые люди, экстрасенсы. Некоторые сообщения были абсолютно бредовыми. Но большую часть, конечно, мы старались все равно проверить, особенно если координаты, допустим, соответствовали заданному квадрату», — рассказала Торгашина.
При этом непосредственно на месте поисков людей со сверхспособностями она не заметила. «Чтобы реально экстрасенсы помогли в поиске людей, на моей памяти такого не было. Но услуги свои предлагают постоянно: если в нашу организацию обращаются, то деньги не просят за работу, а если выходят на родственников, то, соответственно, хотят помогать на материальной основе», — поделилась она.
Пока мистики и предсказатели строят свои догадки, реальные поиски продолжаются. Спасатели, волонтеры и местные жители не теряют надежды найти следы семьи Усольцевых. Остается ждать, чей прогноз окажется верным: трезвый расчет профессионалов или карточные расклады тарологов. Ответ станет известен очень скоро.