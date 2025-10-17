Ричмонд
При пожаре в дачном вагончике под Уфой обнаружен погибший

Во время тушения пожара в ДНТ «Урал» нашли тело человека.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе произошел смертельный пожар на территории дачного некоммерческого товарищества «Урал». Огонь охватил металлический вагончик размером два на три метра, в котором горели хранившееся внутри вещи и утеплитель, сообщает МЧС по Башкирии.

При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего человека. В настоящее время устанавливаются его личность и пол, а также все обстоятельства произошедшего.

Для выяснения причин возгорания работает дознаватель МЧС, на месте также продолжает работать следственно-оперативная группа.

