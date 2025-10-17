Знакомый Усольцева рассказал о его жизни до исчезновения

Работа Сергея Усольцева не могла стать причиной исчезновения его самого и его семьи. Об этом aif.ru заявил знакомый Сергея Усольцева Александр Дымов.
«Версии конспирологического характера о побеге достаточно странные. От кого бежать? Зачем бежать? Вся его работа в Центре Международного Сотрудничества была в достаточно давние времена, с 2003, наверное, по 2013. Я активно с ними общался, дружили. Я в лаборатории ядерного производства работал, а они на поверхности занимались. Это всё под серьёзным присмотром соответствующих органов. Атомная промышленность без соответствующего контроля не бывает. И считать, что здесь какие-то проблемы или еще что-то через десяток лет? Не верю», — сказал он.
Дымов отмел и версию о побеге Усольцевых из-за долгов.
«Он, конечно, конечно, надо признать, никогда экономическим деловым чутьем не отличался. Все-таки человек больше ученый, чем бизнесмен. Могли быть какие-нибудь ошибки, но я не думаю, что этот уровень, который граничит с риском. Я не могу допустить, что он сделал какие-то фатальные ошибки в своем бизнесе», — объяснил собеседник издания.
По словам Дымова, он допускает возможность, что Усольцевы живы. По его словам, они могли укрыться в домике браконьеров, где ждут спасения.
О местонахождении Усольцевы ничего неизвестно с 28 сентября. В этот день супруги с маленькой дочкой отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. 30 сентября сын Ирины Усольцевой обратился с заявлением о пропаже матери, отчима и сестры. Активные поиски с участие сотен волонтеров велись в течение почти двух недель, но никаких следов не было найдено.