Знакомый Усольцева рассказал о его жизни до исчезновения

«Версии конспирологического характера о побеге достаточно странные. От кого бежать? Зачем бежать? Вся его работа в Центре Международного Сотрудничества была в достаточно давние времена, с 2003, наверное, по 2013. Я активно с ними общался, дружили. Я в лаборатории ядерного производства работал, а они на поверхности занимались. Это всё под серьёзным присмотром соответствующих органов. Атомная промышленность без соответствующего контроля не бывает. И считать, что здесь какие-то проблемы или еще что-то через десяток лет? Не верю», — сказал он.