В уфимском аэропорту снова ввели ограничения на полеты

Режим «Ковер» действует в Уфе и Ижевске.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Уфы снова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Режим ограничений, известный как план «Ковер», действует не только в башкирской столице, но и в аэропорту Ижевска.

По имеющимся данным, это уже второй случай введения ограничений в уфимском авиаузле за последние дни. Двумя сутками ранее аналогичные меры уже приводили к задержкам примерно двадцати рейсов, два авиарейса тогда пришлось полностью отменить.

