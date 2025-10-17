Ричмонд
Четыре человека госпитализированы после лобового ДТП в Челябинске

В Челябинске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на проспекте Ленина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля, причем один из них после удара загорелся. Информация о происшествии была распространена через официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Четыре человека, находившиеся в автомобилях, получили повреждения. Медики скорой помощи, работавшие на месте аварии, оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили их в больницу для дальнейшего лечения.

Сообщается, что пожарные расчеты прибыли на место и приступили к тушению возгорания. В результате инцидента никто не погиб. Всего к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было привлечено девять сотрудников экстренных служб. На месте работали две единицы специализированной техники.

Ранее KP.RU сообщал, что в Татарстане произошло столкновение грузовика КамАЗ с пассажирским поездом. Мужчине, находившемуся за рулем транспортного средства, чудом удалось выжить.