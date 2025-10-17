Четыре человека госпитализированы после лобового ДТП в Челябинске

Сообщается, что пожарные расчеты прибыли на место и приступили к тушению возгорания. В результате инцидента никто не погиб. Всего к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было привлечено девять сотрудников экстренных служб. На месте работали две единицы специализированной техники.