При пожаре в дачном вагончике под Уфой обнаружили тело погибшего

В дачном некоммерческом товариществе «Урал» Уфимского района сгорел металлический вагончик размером 2×3 метра. Личность и пол погибшего устанавливаются.

При пожаре в вагончике под Уфой обнаружили тело погибшего. Пожар произошел в дачном некоммерческом товариществе «Урал» Уфимского района.

Как сообщают в МЧС по РБ, сгорел металлический вагончик размером 2×3 метра. Личность и пол погибшего устанавливаются.

Пожарные ликвидировали возгорание утеплителя и имущества. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России для установления причины пожара.

Отметим, что за сути в республике потушено 14 пожаров. Специалисты напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности: не оставлять непотушенные сигареты, использовать только сертифицированные обогреватели и не перегружать электросеть.