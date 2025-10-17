Сын дал главную зацепку: последние новости поисков Усольцевых

Под Красноярском, в суровой тайге Партизанского района, без вести пропали трое: 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Их машина до сих стоит у начала маршрута, дома остался кот, для которого оставили еды всего на пару дней, а на телефоне, затерявшемся на опасном склоне горы Алат, пойман последний отчаянный сигнал. Что случилось с семьей Усольцевых 28 сентября 2025 года?
Специалисты отдела по особо важным преступлениям бьются над загадкой, которая обрастает новыми версиями, но ответа ни на один вопрос нет до сих пор. Почему сын пропавшей женщины верит, что они живы, и какие роковые ошибки привели к трагедии?
Сын верит в чудо: ключевая деталь с котом.
23-летний Даниил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, отказывается верить в гибель матери, отчима и маленькой сестренки. И у него есть не просто надежда, а веское бытовое доказательство. Приехав в их дом после исчезновения, он обнаружил кота, для которого была оставлена еда только на два дня.
«Даниил объяснил, что родители, если бы собирались уехать надолго или навсегда, не бросили бы животное умирать и отдали бы питомца ему под каким-нибудь предлогом», — цитирует молодого человека волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш, принимавший активное участие в поисках.
Эта простая, но такая понятная каждому деталь становится ключевой в понимании картины происшедшего: Усольцевы не планировали ничего, кроме короткой прогулки на выходные. Они собирались вернуться через пару дней, а не бежать в неизвестном направлении.
Версия побега: почему ее считают абсурдной?
Почти сразу после исчезновения семьи в интернете и среди обывателей родилась конспирологическая версия — мол, семья могла инсценировать свою гибель, чтобы бежать за границу, скрыться от чего-либо. Однако волонтер Кулеш, человек, знающий, кем и где работал Усольцев, называет эту теорию абсолютно несостоятельной.
«Историю с побегом считаю несостоятельной, потому что я знаю уровень секретов, которыми каждый житель города обладает. Никому эти секреты даром не нужны. И Сергей, в том числе, работавший аж целых 20 лет назад на горно-химическом комбинате, никакими особыми секретами не обладает, — категорично заявляет Кулеш в интервью aif.ru и добавляет — а если уж хотелось уехать в другую страну, это можно было сделать гораздо проще».
Веским аргументом против версии побега являются и документы. Все необходимые для выезда за границу бумаги, включая загранпаспорта, Усольцевы оставили дома. Бежать в никуда, без самого необходимого — бессмысленно.
Роковая ошибка: недооцененный маршрут и ребенок в тайге.
Так что же случилось на самом деле? По мнению волонтеров и экспертов, опытный турист Сергей Усольцев совершил роковую ошибку — он фатально недооценил выбранный маршрут к скале Буратинка. Кажущаяся доступность и популярность тропы среди отдыхающих обернулась смертельной ловушкой.
Алексей Кулеш, который сам бывал на той базе и рассматривал этот маршрут, описывает его так: «22 километра по тайге и по курумнику. Это даже для взрослого человека довольно тяжелая нагрузка».
Он отмечает крайне сложный рельеф — большой перепад высот, нагромождения осколков горной породы (курумник), по которым опасно и тяжело передвигаться даже подготовленным людям. А с Усольцевыми была пятилетняя Арина.
«Думаю, что он не бывал там, иначе бы он ребенка с собой не взял», — заключает волонтер.
Последний сигнал: паника на горе Алат и начавшийся буран.
Судя по имеющейся информации, Ирина Усольцева захотела подняться на гору Алат. Когда они были там, погода резко испортилась, семья попыталась найти путь к спасению или укрытие. Именно там, в районе горы Алат, поздно вечером 28 сентября был зафиксирован последний сигнал телефона Сергея Усольцева.
Кулеш предполагает, что произошло в тот вечер: «Я думаю, что этот телефон был потерян либо его выронили случайно. Это могло произойти, в том числе, при панике при переодевании, при переборке рюкзака, при похолодании резком. Известно, что они вышли там около 11−12 дня, и их там видели. около 16:00 погода уже кардинально испортилась. Этого времени им как раз хватило, чтобы подняться наверх. Наверху их там захватила фактически буря снежная».
Телефон могли уронить в суматохе, он попал между камней и еще несколько часов подавать сигналы, пока батарея не иссякла.
Шансы на спасение были минимальны, а прогноз — мрачный.
У семьи, вышедшей в тайгу налегке, без теплой одежды, снаряжения и продуктов, был крайне малый запас времени. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин дает безрадостную оценку: «С учетом того, что они вышли очень налегке, я думаю, у них было, максимум, 2−3 суток, это максимум».
Он подробно объясняет, почему: «В начале октября мы в лесу ночью были в красноярской тайге были… Когда был снег, даже с учетом нескольких слоев одежды, было очень холодно находиться несколько часов на улице. А с учетом того, что они вышли практически раздеты… Все было очевидно уже».
Без надежного укрытия, теплой экипировки и возможности развести костер в условиях начавшегося ливня, а затем и снежной бури, шансы на выживание стремительно таяли с каждым часом.
Почему их не могут найти? Версии: от диких зверей до снежных ловушек.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября и будет возобновлена только весной, когда сойдет снег. Зимние условия делают дальнейшие попытки опасными и бесперспективными. Но даже с приходом тепла нет гарантии, что тайга раскроет эту тайну.
Василий Федюнин дает один из самых мрачных прогнозов: «Маловероятно, что их останки когда-либо найдут. Тела погибших привлекут внимание дикого зверя, в частности, медведей и волков. Медведей стало очень много за последние несколько лет. Волков стало очень много. Эти животные подчистую работают». Он ссылается на подобные случаи в прошлом, когда находили лишь фрагменты одежды и части костей.
При этом эксперт обращает внимание на странность полного отсутствия любых следов: «Странная ситуация, потому что в любом случае какие-то вещи должны были бы найти… То, что не нашли вещи, это очень странно». Он допускает, что Усольцевы могли оказаться в глубокой ложбине или расщелине, которую затем плотно занесло снегом, скрыв все следы от поисковиков.
Последняя надежда: возможно, они в зимовье браконьеров?
На фоне всех мрачных версий есть одна, дающая призрачный шанс на чудо. Знакомый Сергея Усольцева Александр Дымов выдвинул предположение, что семья могла найти укрытие. «Насколько я услышал от местных жителей, это весьма востребованные, богатые охотничьи угодья. Самый распространенный атрибут охотоведческих территорий — это обилие браконьеров. А браконьеры — это всегда строение, они обязательно зимовье себе ставят», — рассуждает Дымов.
Именно в таком домике, по его мнению, обессилевшая семья могла найти убежище, чтобы переждать непогоду, и теперь, возможно, ждет помощи, не имея возможности сообщить о себе.
«Я не экстрасенс, но почему-то все еще кажется, что могут быть живы все», — делится он своей надеждой.
Итог: дело в работе, тайга — в ожидании.
Дело об исчезновении семьи Усольцевых теперь ведет отдел по особо важным преступлениям Следственного комитета. Официальная основная версия — заблудились и замерзли. Но пока не найдены тела, пока есть нестыковки, эта история не может быть закрыта.
Тайга, скрывшая следы, хранит свою тайну. Ответ, возможно, лежит под толщей снега где-то на склонах Буратинки или горы Алат. И пока сын Ирины верит в возвращение своих близких, эта трагическая история продолжает будоражить умы и оставлять место для последней, самой главной надежды.