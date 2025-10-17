Мэр Прошунин сообщил, что система ПВО отражает ракетную атаку на Сочи

А накануне вечером, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских беспилотников на три муниципалитета региона. Повреждения коснулись гражданской инфраструктуры и жилых домов. В частности, в Валуйском округе и Шебекинском округе ударам подверглись объекты торговли, домовладения и линии электропередач. Также стало известно о гибели мужчины, прибывшего в Дорогощь Грайворонского округа из Москвы с гуманитарной миссией, в результате атаки украинского дрона.