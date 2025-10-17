Ричмонд
Мэр Прошунин сообщил, что система ПВО отражает ракетную атаку на Сочи

В Сочи в настоящее время работает система противовоздушной обороны, отражая ракетную атаку. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», — говорится в сообщении.

Ранее градоначальник предупредил жителей об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

А накануне вечером, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских беспилотников на три муниципалитета региона. Повреждения коснулись гражданской инфраструктуры и жилых домов. В частности, в Валуйском округе и Шебекинском округе ударам подверглись объекты торговли, домовладения и линии электропередач. Также стало известно о гибели мужчины, прибывшего в Дорогощь Грайворонского округа из Москвы с гуманитарной миссией, в результате атаки украинского дрона.

