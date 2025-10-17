В самом центре Челябинска в результате тройного ДТП вспыхнула иномарка

В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из машин загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Авария случилась сегодня, 17 октября, около 6 часов утра в самом центре города, возле площади Революции, напротив гостиницы «Южный Урал».
Как сообщили в пресс-службе челябинской Госавтоинспекции, по предварительным данным, таксист на Kia не справился с управлением, из-за чего оказался встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Berlingo. От удара тот изменил траекторию и врезался в Renault. В результате аварии Kia загорелась. Для тушения огня на место оперативно выдвинулась машина МЧС.
«Возгорание было ликвидировано подачей двух стволов пенного тушения. На месте ЧП работали девять человек личного состава и две единицы техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Погибших нет. Четверо пострадавших на скорой помощи госпитализированы. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.