В самом центре Челябинска в результате тройного ДТП вспыхнула иномарка

Как сообщили в пресс-службе челябинской Госавтоинспекции, по предварительным данным, таксист на Kia не справился с управлением, из-за чего оказался встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Berlingo. От удара тот изменил траекторию и врезался в Renault. В результате аварии Kia загорелась. Для тушения огня на место оперативно выдвинулась машина МЧС.