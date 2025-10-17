Пресс для винограда насмерть раздавил сына-винодела на глазах у отца

В Италии 44-летний винодел Маттео Форнер погиб во время очистки оборудования для переработки винограда.
Как сообщает Corriere del Veneto, мужчина мыл пресс, когда устройство неожиданно включилось и начало работать. Форнер оказался внутри механизма и был смертельно травмирован.
Трагедия произошла на глазах у его отца. Прибывшие врачи установили, что винодел скончался мгновенно — пресс переломил ему шею.
Позднее стало известно, что причиной происшествия стала досадная невнимательность. Отец и сын были уверены, что оборудование отключено, однако на самом деле оно лишь временно перестало работать из-за сбоя в подаче электроэнергии. Когда электричество восстановилось, пресс автоматически возобновил работу.
Маттео Форнер был известен в своем регионе и пользовался уважением среди жителей. В 2022 году он был избран в городской совет. Его жизнь трагически оборвалась за две недели до дня рождения. У погибшего остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.
