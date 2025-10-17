Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс для винограда насмерть раздавил сына-винодела на глазах у отца

В Италии 44-летний винодел Маттео Форнер погиб во время очистки оборудования для переработки винограда.

В Италии 44-летний винодел Маттео Форнер погиб во время очистки оборудования для переработки винограда.

Как сообщает Corriere del Veneto, мужчина мыл пресс, когда устройство неожиданно включилось и начало работать. Форнер оказался внутри механизма и был смертельно травмирован.

Трагедия произошла на глазах у его отца. Прибывшие врачи установили, что винодел скончался мгновенно — пресс переломил ему шею.

Позднее стало известно, что причиной происшествия стала досадная невнимательность. Отец и сын были уверены, что оборудование отключено, однако на самом деле оно лишь временно перестало работать из-за сбоя в подаче электроэнергии. Когда электричество восстановилось, пресс автоматически возобновил работу.

Маттео Форнер был известен в своем регионе и пользовался уважением среди жителей. В 2022 году он был избран в городской совет. Его жизнь трагически оборвалась за две недели до дня рождения. У погибшего остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.

Читайте также: Медведь-людоед набросился на старушку в лесу и растерзал ее насмерть.