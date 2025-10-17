Водитель погиб на трассе М-5 под Златоустом в лобовом ДТП с грузовиком

По информации ведомства, трагедия случилась вечером 16 октября на 1717 километре трассы М-5. Водитель Opel при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Установлено, что в момент ДТП он не был пристёгнут ремнём безопасности.