Водитель погиб на трассе М-5 под Златоустом в лобовом ДТП с грузовиком

В момент аварии он не был пристёгнут.

В Челябинской области на трассе М-5 под Златоустом автомобиль Opel Meriva залетел под грузовик Mercedes Benz Actros с полуприцепом под управлением 63-летнего мужчины. В результате ДТП 51-летний водитель легковушки умер от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, трагедия случилась вечером 16 октября на 1717 километре трассы М-5. Водитель Opel при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Установлено, что в момент ДТП он не был пристёгнут ремнём безопасности.

На месте работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка.