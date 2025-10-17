Появились кадры ракетной атаки ВСУ на Сочи

Силы противовоздушной обороны (ПВО РФ) отражают ракетную атаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Сочи. Кадрами с места событий в пятницу, 17 октября, поделились в Telegram-канале Kub Mash.
На видео показано, как в разных частях города гудят сирены оповещения. Очевидцы утверждают, что тревога включается уже двенадцатый раз, уточнили в публикации.
По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, украинская армия пытается ударить по городу ракетами. Перед этим он предупреждал жителей об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
16 октября Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 беспилотник над несколькими регионами России. Атаке подверглись Саратовская, Волгоградская, Ростовская области и другие регионы страны.