Трагедия, которую можно было предотвратить: как халатность инспектора привела к тому, что психически больная женщина зарезала ребёнка

Суд постановил: лечить
Как стало известно, примерно за полгода до убийства эта же женщина уже совершила преступление — украла телефон на местном рынке. Тогда в ходе расследования её отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая выявила у гражданки острое психическое расстройство с симптомами шизофрении. 20 января 2025 года суд постановил применить к ней принудительные меры медицинского характера — то есть поместить в специализированную психиатрическую больницу.
Инспектор получил документы и… забыл
Исполнительные документы были переданы в Денауское районное управление внутренних дел, а местный инспектор профилактики получил их 12 февраля. Однако никаких серьезных мер по поиску женщины и её доставке в лечебное учреждение он не принял.
В результате халатного и безответственного отношения к служебным обязанностям гражданка с тяжёлым психическим заболеванием спокойно разгуливала по городу. 1 мая 2025 года она без препятствий купила нож на рынке и нанесла смертельное ранение девочке.
На суде инспектор заявил, что несколько раз посещал место жительства женщины, но не застал её дома. В ходе одного из таких посещений отец женщины сообщил, что её состояние улучшилось, она прошла лечение и уехала к сестре. Инспектор поверил словам отца и прекратил попытки исполнения судебного решения, а затем, как он заявил на суде, просто забыл документы, положив их где-то в служебном кабинете.
В итоге, по его словам, он был сильно занят другой работой и просто забыл об этой задаче. Руководство также не напоминало ему о необходимости исполнения решения суда.
Приговор
В результате суд признал инспектора виновным в должностной халатности (пункт «а» части 3 статьи 207 УК). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в системе МВД на два года и шесть месяцев.
Общество должно извлечь из этой трагедии главный урок: человеческая халатность может стоить жизни. Особенно если речь идёт о тех, кто обязан следить за безопасностью и исполнением закона. Можно списать всё на «загруженность» инспектора. Но факт остаётся фактом — девочка погибла, потому что человек не сделал свою работу. И за это теперь он будет нести ответственность. Но, к сожалению, никакой срок не вернёт потерянную жизнь.