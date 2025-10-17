Трагедия, которую можно было предотвратить: как халатность инспектора привела к тому, что психически больная женщина зарезала ребёнка

Общество должно извлечь из этой трагедии главный урок: человеческая халатность может стоить жизни. Особенно если речь идёт о тех, кто обязан следить за безопасностью и исполнением закона. Можно списать всё на «загруженность» инспектора. Но факт остаётся фактом — девочка погибла, потому что человек не сделал свою работу. И за это теперь он будет нести ответственность. Но, к сожалению, никакой срок не вернёт потерянную жизнь.