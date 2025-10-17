В Усть-Куте задержали браконьеров с убитым оленем

Интересно, что у одного из задержанных действительно было разрешение на охоту, но именно на отстрел этого вида парнокопытных документы отсутствовали. Мужчины полностью признали свою вину. Сейчас проводится проверка, нарушителям грозит уголовная ответственность за незаконную охоту.