В Усть-Куте задержали браконьеров с убитым оленем

В Усть-Куте полицейские задержали браконьеров. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, все началось с сигнала местных жителей, которые стали свидетелями незаконной охоты на правом берегу реки Лены. Неизвестные стреляли в дикого оленя.
— Нарушители попытались скрыться на аэролодке, переправились на противоположный берег, погрузили добычу в прицеп и хотели уехать. Однако полицейские перехватили автомобиль «Тойота Тундра». При осмотре в лодке были обнаружены все улики: и разделанная туша животного, и охотничьи карабины, ружья, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Интересно, что у одного из задержанных действительно было разрешение на охоту, но именно на отстрел этого вида парнокопытных документы отсутствовали. Мужчины полностью признали свою вину. Сейчас проводится проверка, нарушителям грозит уголовная ответственность за незаконную охоту.
