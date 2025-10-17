Минобороны: ПВО за ночь сбила 61 украинский беспилотник над регионами РФ

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщило Министерство обороны России.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 16 октября до 7:00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 32 дрона перехватили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, шесть — над Черным морем, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской и Московской областями, а один — над Курской областью, передает Telegram-канал МО РФ.
16 октября Министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 беспилотник над несколькими регионами России.
Ранее вооруженные силы России успешно уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley с помощью FPV-дрона на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.