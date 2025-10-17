Прокуратура назвала причину крупного пожара в селе Кинель-Черкассы

Накануне вечером, 16 октября, в соцсетях появилось видео крупного пожара на объекте жд-инфраструктуры. Чуть позже администрация Кинель-Черкасского района опубликовала сообщение о ЧС на тяговой подстанции железной дороги, из-за которой была остановлена подача электроэнергии потребителям в микрорайоне Полк.