Прокуратура назвала причину крупного пожара в селе Кинель-Черкассы

Накануне вечером, 16 октября, в соцсетях появилось видео крупного пожара на объекте жд-инфраструктуры. Чуть позже администрация Кинель-Черкасского района опубликовала сообщение о ЧС на тяговой подстанции железной дороги, из-за которой была остановлена подача электроэнергии потребителям в микрорайоне Полк.
«По предварительным данным, произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд со станции Кинель. Вероятной причиной стало короткое замыкание трансформатора», — рассказали в прокуратуре.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Подано резервное питание потребителям электроэнергии села Кинель-Черкассы.
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности, установит все обстоятельства и при наличии оснований примет меры реагирования.