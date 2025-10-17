В Польше подросток напал на белорусов, а его отцу грозит 10 лет заключения

В соседней с Беларусью Польше произошло нападение на белорусских граждан, пишет БелТА по информации полиции Мазовецкого воеводства Польши.
Нападение произошло в польском Плоньске. Установлено, что 16-летний поляк совершил нападение на двух белорусов из-за того, что они разговаривали на русском.
Так, 10 октября вблизи жилого комплекса два белоруса разговаривали между собой, когда к ним подошли трое несовершеннолетних. Один из подростков спросил у мужчин национальности, а когда они ответили, что являются белорусами, заявил, что «таких людей не любят». После чего хулиган достал баллончик с перцовым газом и распылил его в лицо 53-летнего и 33-летнего белорусов.
Полицейские вскоре установили личность нападавшего и предъявили ему обвинение в оскорблении граждан Беларуси на почве национальной принадлежности и в нанесении телесных повреждений одному из потерпевших.
Дома у школьника провели обыск и обнаружили еще металлическое ведро, в котором лежал пакет с белым порошком. Отец подростка сначала отрицал, а потом сознался, что пакет его. Экспертиза установила, что 400 граммов изъятого вещества являются особо опасным наркотиком.
Теперь подростка будут судить за нападение на белорусов, а его отца — за хранение наркотиков. 46-летний поляк задержан на три месяца до суда, ему грозит 10 лет тюрьмы.
Еще соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу иностранцев.