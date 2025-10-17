Телефон взорвался в руках у школьника в российском городе

В школе Владивостока у подростка взорвался телефон — детей пришлось эвакуировать из учебного заведения. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.
В гимназии № 23 во Владивостоке на улице Иртышской во время перемены произошёл инцидент: у восьмиклассника во время использования смартфона начался заметный перегрев и задымление.
По словам свидетелей, подросток на перемене тыкал в телефон ручкой, после чего устройство задымилось, а затем произошёл хлопок.
В результате происшествия в школу были вызваны пожарные. Всех учащихся и сотрудников экстренно вывели из здания для проверки помещения. К счастью, никто из школьников и персонала учебного заведения не пострадал.
