Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телефон взорвался в руках у школьника в российском городе

В школе Владивостока у подростка взорвался телефон — детей пришлось эвакуировать из учебного заведения.

В школе Владивостока у подростка взорвался телефон — детей пришлось эвакуировать из учебного заведения. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

В гимназии № 23 во Владивостоке на улице Иртышской во время перемены произошёл инцидент: у восьмиклассника во время использования смартфона начался заметный перегрев и задымление.

По словам свидетелей, подросток на перемене тыкал в телефон ручкой, после чего устройство задымилось, а затем произошёл хлопок.

В результате происшествия в школу были вызваны пожарные. Всех учащихся и сотрудников экстренно вывели из здания для проверки помещения. К счастью, никто из школьников и персонала учебного заведения не пострадал.

Читайте также: Пресс для винограда насмерть раздавил сына-винодела на глазах у отца.