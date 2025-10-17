Ричмонд
За ночь расчёты ПВО сбили 61 украинский беспилотник над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над рядом регионов России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно данным ведомства, 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом, и один — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября над Сочи была слышна серия взрывов. В городе сработала система ПВО для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщали о трёх взрывах в районе Адлера, а также о звуках, схожих с пролётом БПЛА со стороны Абхазии. В городе была объявлена воздушная тревога.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

