Жительница Казани в подъезде напала с ножом на собственную дочь

В подъезде одного из домов Приволжского района Казани произошло нападении с ножом. Об этом очевидцы сообщили в правоохранительные органы.
По прибытию на место полицейские выяснили, что 47-летняя женщина нанесла ножевые ранения собственной дочери. Подозреваемая была оперативно задержана, а пострадавшая госпитализирована с различными травмами. Мотивы такого поступка пока неизвестны.
В настоящее время сотрудники отдела полиции «Горки» Управления МВД России по Казани проводят проверку по данному факту. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.