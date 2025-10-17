Ричмонд
Жительница Казани в подъезде напала с ножом на собственную дочь

Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

Источник: Комсомольская правда

В подъезде одного из домов Приволжского района Казани произошло нападении с ножом. Об этом очевидцы сообщили в правоохранительные органы.

По прибытию на место полицейские выяснили, что 47-летняя женщина нанесла ножевые ранения собственной дочери. Подозреваемая была оперативно задержана, а пострадавшая госпитализирована с различными травмами. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

В настоящее время сотрудники отдела полиции «Горки» Управления МВД России по Казани проводят проверку по данному факту. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.