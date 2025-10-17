В центре Челябинска автомобиль загорелся после ДТП, пострадали четыре человека

Накануне в Амурской области произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Probox и автобуса с вахтовиками, работающими на амурском газохимическом комплексе. В результате происшествия один человек погиб, было госпитализировано ещё 14 человек. Все пассажиры автобуса были иностранцами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.