Бизнес-центр эвакуировали в Екатеринбурге

Утром 17 октября в Екатеринбурге произошла эвакуация бизнес-центра «Вознесенский» на улице Первомайской.

В здании сработала система оповещения. Очевидец сообщил «Уралинформбюро», что все сотрудники и посетители были выведены на улицу, где собрались в ожидании объяснений. Корреспондент связался с директором бизнес-центра Валерием Корякиным, который сообщил, что в здании проводилась проверка работоспособности систем оповещения.

Однако арендаторы и ответственный за пожарную безопасность Владимир Трушников не были заранее уведомлены о ее проведении. По словам предпринимателей, офисы в бизнес-центре часто подвергаются ложным срабатываниям сигнализации.

«Никто уже не верит, что это действительно плановые проверки», — подчеркнул один из собеседников.