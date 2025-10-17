Бизнес-центр эвакуировали в Екатеринбурге

В здании сработала система оповещения. Очевидец сообщил «Уралинформбюро», что все сотрудники и посетители были выведены на улицу, где собрались в ожидании объяснений. Корреспондент связался с директором бизнес-центра Валерием Корякиным, который сообщил, что в здании проводилась проверка работоспособности систем оповещения.
Однако арендаторы и ответственный за пожарную безопасность Владимир Трушников не были заранее уведомлены о ее проведении. По словам предпринимателей, офисы в бизнес-центре часто подвергаются ложным срабатываниям сигнализации.
«Никто уже не верит, что это действительно плановые проверки», — подчеркнул один из собеседников.