В школе Владивостока задымился мобильный телефон школьника

В школе Владивостока прошла эвакуация после задымления мобильного телефона.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня в школе № 23 на улице Иртышской эвакуировали детей из-за задымившегося телефона. Во время перемены у одного из учащихся задымился мобильный телефон. Обошлось без жертв.

Как сообщают очевидцы, устройство неизвестной китайской марки сначала задымилось во время перемены.

В МЦУ Владивостока рассказали, что устройство оперативно залили из огнетушителя для предотвращения возгорания. В целях безопасности администрация школы организовала эвакуацию учащихся и сотрудников.

Напомним, что это второй случай внезапного возгорания телефона в городе за короткий срок.