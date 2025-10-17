В школе Владивостока задымился мобильный телефон школьника

Сегодня в школе № 23 на улице Иртышской эвакуировали детей из-за задымившегося телефона. Во время перемены у одного из учащихся задымился мобильный телефон. Обошлось без жертв.
Как сообщают очевидцы, устройство неизвестной китайской марки сначала задымилось во время перемены.
В МЦУ Владивостока рассказали, что устройство оперативно залили из огнетушителя для предотвращения возгорания. В целях безопасности администрация школы организовала эвакуацию учащихся и сотрудников.
Напомним, что это второй случай внезапного возгорания телефона в городе за короткий срок.