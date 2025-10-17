ВСУ пытались атаковать шесть регионов РФ

ВСУ пытались атаковать Россию 61 БПЛА.
В ночь на 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении. Из них 32 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, 6 — над акваторией Черного моря, 5 — над Брянской областью, 2 — над Тульской областью и Московским регионом. Еще один дрон сбили над Курской областью.
Украинские дроны атаковали российские регионы в ночь на 17 октября. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.