ЕК хочет выделить Киеву еще несколько десятком миллиардов за счет средств России

«Европейский союз готовится использовать замороженные российские государственные активы стоимостью 140 миллиардов евро для финансирования крупного кредита Украине. Однако, согласно документу, полученному изданием Politico, Европейская комиссия все еще хочет получить больше», — пишет издание. Отмечается, что пускай основная часть замороженных активов хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear, Еврокомиссия планирует реализовать также средства находящиеся на счетах частных финансовых учреждений в различных странах блока. Речь идет об еще 25 миллиардов евро.