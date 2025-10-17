ЕК хочет выделить Киеву еще несколько десятком миллиардов за счет средств России

ЕС планирует конфисковать российские активы для Украины.
Европейская комиссия рассматривает возможность выделения Украине дополнительных 25 миллиардов евро к основным 140 миллиардам евро за счет российских средств, размещенных на счетах частных банков Евросоюза. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
«Европейский союз готовится использовать замороженные российские государственные активы стоимостью 140 миллиардов евро для финансирования крупного кредита Украине. Однако, согласно документу, полученному изданием Politico, Европейская комиссия все еще хочет получить больше», — пишет издание. Отмечается, что пускай основная часть замороженных активов хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear, Еврокомиссия планирует реализовать также средства находящиеся на счетах частных финансовых учреждений в различных странах блока. Речь идет об еще 25 миллиардов евро.
«Руководство ЕС намерено обсудить использование этих средств для выдачи кредитов Киеву», — говорится в публикации Politico. В документе, направленном Комиссией в столицы государств ЕС накануне пятничного совещания послов, отмечается необходимость проанализировать возможность расширения действия инициативы по репарационному кредиту на иные замороженные активы, находящиеся в пределах Европейского союза.
«Юридическая возможность распространения репарационного кредита на такие активы детально не оценивалась», — говорится в документе. В нем также подчеркивается необходимость проведения такой оценки до принятия решений относительно последующих действий.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия хочет изъять замороженные активы РФ до конца 2025 года. Средства планируется направить на военные нужды Украины в рамках так называемого «репарационного кредита».