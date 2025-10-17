Российский военный героически спас овчарку из-под обломков дома в Ольговке

«Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома… Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков её вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у неё не было, и он её вынес», — поведала собеседница агентства.