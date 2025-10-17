Ричмонд
УФСБ задержало жителя Лысьвы, изготовившего порох

УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Лысьвы, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Источник: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина изготовил и хранил порох массой 1,2 кг. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).