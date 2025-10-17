В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина изготовил и хранил порох массой 1,2 кг. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
УФСБ задержало жителя Лысьвы, изготовившего порох
УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Лысьвы, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.