Суд арестовал имущество экс-замглавы Тамбовской области Иванова

Иванову было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги поступили от самого Мошковича или лиц, связанных с ним. Взамен бывший чиновник оказывал покровительство бизнес-интересам предпринимателя, способствуя выделению его предприятиям государственных субсидий и иной поддержки.