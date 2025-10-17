Суд арестовал имущество экс-замглавы Тамбовской области Иванова

Суд вынес постановление об аресте имущества и банковских счетов бывшего заместителя главы Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Экс-чиновник проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному с основателем холдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и бывшим генеральным директором компании Максимом Басовым. В правоохранительных органах пояснили, что арест предполагает полный запрет на совершение каких-либо сделок с имуществом, а также его отчуждение.
Иванову было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги поступили от самого Мошковича или лиц, связанных с ним. Взамен бывший чиновник оказывал покровительство бизнес-интересам предпринимателя, способствуя выделению его предприятиям государственных субсидий и иной поддержки.
Прежде Мещанский суд Москвы принял решение продлить срок ареста основателю компании Мошковичу до 25 ноября 2025 года. Аналогичная мера продления содержания под стражей затронула и бывшего генерального директора предприятия Максима Басова.