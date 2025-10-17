Ричмонд
Боевики ВСУ обвинили командование в бессмысленных приказах

Украинские боевики на константиновском участке массово просят перевод в другие части. Они заявляют о бессмысленных приказах, об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Украинские военнослужащие заявляют о некомпетентности командиров.

«Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделение из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями», — цитирует РИА Новости собеседника. Он подчеркнул, что военные ВСУ заявляют о тактической неграмотности и самоуправстве командиров, что приводит к неоправданным потерям.

Источник добавил, что украинские военные остаются в безвыходной ситуации, так как попытка перевода в другую бригаду приводит к якобы преследованию командования. «Они вынуждены либо подчиняться некомпетентным приказам, или подвергаться давлению за желание покинуть подразделение», — сказал он.

В ночь на 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

