Дмитрий Киселев: Военкор Иван Зуев погиб смертью храбрых

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в пятницу, 17 октября, заявил, что военный корреспондент Иван Зуев погиб смертью храбрых при выполнении редакционного задания в зоне боевых действий.
Киселев отметил, что журналист отличался мужеством, смелостью и большим талантом, сделав многое для того, чтобы рассказывать правду о происходящем на линии фронта. Он добавил, что медиагруппа окажет поддержку родным и близким Зуева и сохранит память о коллеге.
— Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище, — сказал Киселев в беседе с РИА Новости.
16 октября стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Уточняется, что его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Позже делегация Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с призывом осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. В официальном заявлении делегация призвала генерального директора ЮНЕСКО осудить преступление в соответствии с решениями Генеральной конференции и Исполнительного совета организации.