Дмитрий Киселев: Военкор Иван Зуев погиб смертью храбрых

— Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище, — сказал Киселев в беседе с РИА Новости.