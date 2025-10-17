Приезжий ударил ножом двоих мужчин во время массовой драки у «Новочеркасской»

Вечером 15 октября в правоохранительные органы заявили о массовой драке во дворе дома на Заневском проспекте, что недалеко от станции метро «Новочеркасская». Прибывший на место наряд вневедомственной охраны увидел, что неизвестный ударил ножом двух мужчин, после чего скрылся. О подробностях уличной разборки сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
— У одного из пострадавших диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки, у второго — ранение в области лопатки. Их отправили в больницу, — говорится в сообщении.
Подозреваемого в нападении разыскали по горячим следам возле соседнего дома. Им оказался 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Нож у него тут же забрали. Уже в отделе полиции мужчина рассказал, что перед этим на строительной площадке между рабочими произошел конфликт, в результате которого избили его брата. Приезжий решил найти обидчиков и разобраться с ними.