Приезжий ударил ножом двоих мужчин во время массовой драки у «Новочеркасской»

Подозреваемого в нападении разыскали по горячим следам возле соседнего дома. Им оказался 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Нож у него тут же забрали. Уже в отделе полиции мужчина рассказал, что перед этим на строительной площадке между рабочими произошел конфликт, в результате которого избили его брата. Приезжий решил найти обидчиков и разобраться с ними.