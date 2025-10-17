Десять пожаров потушили за сутки на Среднем Урале

В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировали 10 пожаров, семь из которых случились в жилом секторе.
Накануне в Краснотурьинске на улице Серова горела квартира на площади 32 квадратных метра. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 20 человек. С огнем справились за 17 минут 6 специалистов на трех единицах техники.
В Невьянске по улице Профсоюзов горела квартира на втором этаже муниципального 5-и этажного жилого дома на площади 5 «квадратов». Самостоятельно эвакуировались три человека. Возгорание ликвидировали за 15 минут 7 спасателей на трех спецмашинах.
В Нижней Салде на улице 22-го съезда КПСС на площади два квадратных метра горел пол в частном жилом доме. Пожар потушили за три минуты пять спасателей на двух единицах техники.