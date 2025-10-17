Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии сгорели дом и семь автомобилей

В Башкирии сгорели дом и семь автомобилей.

Источник: пресс-служба МЧС России по РБ

В городе Салавате огонь уничтожил дом и семь автомобилей. На улице Пушкина загорелось кирпичное строение размером 20×15 метров и машины, которые стояли под навесом. Огнеборцы прибыли через четыре минуты после вызова.

Пламя быстро распространялось по всей площади строения из-за большой пожарной нагрузки. В тушении были задействованы 30 человек и 6 единиц техники, в том числе ведомственной пожарной охраны.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.