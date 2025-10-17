В Башкирии сгорели дом и семь автомобилей.

В городе Салавате огонь уничтожил дом и семь автомобилей. На улице Пушкина загорелось кирпичное строение размером 20×15 метров и машины, которые стояли под навесом. Огнеборцы прибыли через четыре минуты после вызова.
Пламя быстро распространялось по всей площади строения из-за большой пожарной нагрузки. В тушении были задействованы 30 человек и 6 единиц техники, в том числе ведомственной пожарной охраны.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.