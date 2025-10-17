17-летний подросток без прав устроил погоню в Омской области

В Калачинском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21093, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время преследования он неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийно опасные ситуации для других участников движения.
Погоня завершилась в селе Воскресенка, где водитель резко остановил машину, выскочил из салона и попытался убежать. Однако подростка быстро задержали. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний житель Калачинского района, не имеющий водительских прав. При проверке документов выяснилось, что автомобиль снят с учета предыдущим владельцем, а установленные на нем госномера — поддельные.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
На место происшествия была вызвана мать подростка. В ее присутствии полицейские возбудили несколько административных дел, в том числе по статье за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы переданы инспекторам по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с юным нарушителем.
За минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок. К счастью, обошлось без погибших.