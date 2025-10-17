17-летний подросток без прав устроил погоню в Омской области

На место происшествия была вызвана мать подростка. В ее присутствии полицейские возбудили несколько административных дел, в том числе по статье за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы переданы инспекторам по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с юным нарушителем.