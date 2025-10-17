Двое детей погибли, провалившись под лед в Новосибирске

В Новосибирске двое подростков погибли, провалившись под лед на озере в Дзержинском районе. Инцидент произошел поздним вечером 16 октября, сообщает пресс-служба МАСС.
Трагедия произошла на водоеме за Домом культуры им. Чкалова. Предварительно, мальчики в возрасте 11 и 12 лет, которые проживали рядом с озером, вышли на тонкий лед и провалились под него.
В результате оба ребенка погибли.
Спасатели напомнили, что тонкий лед не способен выдержать вес человека, что может привести к падению в ледяную воду, переохлаждению или утоплению, и призвали родителей проинформировать детей об опасности игр у водоемов.
ИА Сибинформ