В Хабаровске Toyota Carina жестко врезалась в грузовик, водитель в больнице

Инцидент произошёл 17 октября днём у дома № 123 по улице Щорса. По данным ГИБДД, 62-летний водитель Toyota Carina, выезжая с улицы Жуковского со стороны Кедровой, не уступил дорогу грузовому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.