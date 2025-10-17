Ричмонд
В Хабаровске Toyota Carina жестко врезалась в грузовик, водитель в больнице

В Хабаровске водитель легкового автомобиля пострадал в результате столкновения с грузовиком.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Причиной аварии стало несоблюдение правил приоритета движения.

Инцидент произошёл 17 октября днём у дома № 123 по улице Щорса. По данным ГИБДД, 62-летний водитель Toyota Carina, выезжая с улицы Жуковского со стороны Кедровой, не уступил дорогу грузовому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.