Мэр Сочи заявил, что в городе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки

В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил мэр города Андрей Прошунин.

— Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

16 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 23 дрона ВСУ. Так, над Курской областью были сбиты 11 БПЛА.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

16 октября Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 беспилотник над несколькими регионами России. Атаке подверглись Саратовская, Волгоградская, Ростовская области и другие регионы страны.

