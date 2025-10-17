Задержки и отмены рейсов 17 октября 2025: что происходит в аэропортах России

Утром 17 октября 2025 года российские аэропорты вновь столкнулись с нарушениями в расписании. Пассажиры сообщают о задержках и отменах рейсов по ключевым направлениям — как внутренним, так и международным. Особенно сложная ситуация наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. URA.RU собрало актуальные данные на 8:00 мск — где фиксируются сбои и какие рейсы задержаны.