На Украине слышны взрывы

В Кривом Роге слышали десятки взрывов.
В Кривом Роге Днепропетровской области утром произошло более десяти взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
«Кривой Рог… Уже более десяти взрывов», — сообщил глава военной администрации. Об этом он написал в своем telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в это время была объявлена воздушная тревога.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре ВС РФ наносят удары по местам дислокации украинских войск, технике, объектам энергетики, оборонной промышленности, управления и связи. Как не раз подчеркивалось, мирные объекты целями российских военных не становятся.