Уроки закончились одновременно: в школе Приморья произошла давка у гардероба

В школе Приморья произошла давка из-за одновременного окончания уроков.

Источник: Комсомольская правда

В школе села Вольно-Надеждинское Приморского края после уроков произошла давка. Это случилось в гардеробе, когда большинство учеников одновременно пришли за своей верхней одеждой.

Из-за большого скопления детей началась толкотня, в результате у многих школьников порвалась и испачкалась одежда. По мнению родителей, проблема вызвана неудачно составленным расписанием, из-за которого занятия заканчиваются в одно время у большого количества учащихся.

Прокуратура Надеждинского района провела проверку и подтвердила факт нарушения требований безопасности. Надзорное ведомство установило, что руководство школы не приняло необходимых мер для обеспечения безопасности учеников.

Прокурор внес представление главе местной администрации с требованием немедленно устранить нарушения и не допускать подобных ситуаций в будущем.