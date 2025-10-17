Уроки закончились одновременно: в школе Приморья произошла давка у гардероба

В школе села Вольно-Надеждинское Приморского края после уроков произошла давка. Это случилось в гардеробе, когда большинство учеников одновременно пришли за своей верхней одеждой.
Из-за большого скопления детей началась толкотня, в результате у многих школьников порвалась и испачкалась одежда. По мнению родителей, проблема вызвана неудачно составленным расписанием, из-за которого занятия заканчиваются в одно время у большого количества учащихся.
Прокуратура Надеждинского района провела проверку и подтвердила факт нарушения требований безопасности. Надзорное ведомство установило, что руководство школы не приняло необходимых мер для обеспечения безопасности учеников.
Прокурор внес представление главе местной администрации с требованием немедленно устранить нарушения и не допускать подобных ситуаций в будущем.