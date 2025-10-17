Адвокаты бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова предоставят в суде новые документы

«Мы обратим внимание суда на то, что у следствия нет ни одного аргумента того, что Чемезов имеет намерения или возможности скрыться. Это важный момент при избрании меры пресечения, на это прямо указывает решение пленума Верховного суда. Кроме того, у Олега Леонидовича имеются заболевания, с которыми нельзя отправлять под арест. Сегодня в суде мы предоставим новые медицинские документы», — сказала Мария Кирилова.
Адвокат рассказала, что навещает Чемезова в СИЗО. Она говорит, что в следственном изоляторе так и не удалось обеспечить его режимом питания, которое ему прописали врачи.
Напомним, Чемезов был арестован до 15 ноября в суде Верх-Исетского района Екатеринбурга 30 сентября. При этом его друг и бывший одноклассник некий Валерий Богачев предоставил суду банковские документы, подтверждающие наличие у него на счетах 28 млн рублей, которые он готов внести за Чемезова в качестве залога.
ЕАН писал, что Олегу Чемезову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он проходит фигурантом дела о хищении средств из областного бюджета в размере более 1 млн рублей, выделенных АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя структура АО «Облкоммунэнерго»). Как полагают силовики, под предлогом возмещения затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов, а также иных расходов, понесенных АО «ОТСК» при исполнении концессионных соглашений, у правительства Свердловской области была запрошена субсидия.
Средства в размере более 300 млн рублей были предоставлены из Резервного фонда региона в 2023 году. Из этой суммы, как полагает следствие, было похищено более 1 млн рублей. При этом, согласно материалам дела, подпись под постановлением о предоставлении средств поставил экс-губернатор Евгений Куйвашев. На Олега Чемезова была возложена функция контроля над расходованием бюджетных средств. До этого его вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с компанией «Навигатор». Чемезов также фигурирует в числе ответчиков по иску Генпрокуратуры. Она требует передать государству компании и имущество, входящие в контур интересов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе 100% акций АО «Облкоммунэнерго» в Свердловской области и доли примерно еще в 80 компаниях.
Жена экс-чиновника Ирина Чемезова, которая также проходит по уголовному делу, отправлена под домашний арест до 1 ноября. 25 сентября Олег Чемезов был снят с должности вице-губернатора указом главы региона. Журналистам экс-чиновник сообщил, что сделал это по собственному желанию, решив посвятить время семейным вопросам.