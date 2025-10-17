Адвокаты бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова предоставят в суде новые документы

Средства в размере более 300 млн рублей были предоставлены из Резервного фонда региона в 2023 году. Из этой суммы, как полагает следствие, было похищено более 1 млн рублей. При этом, согласно материалам дела, подпись под постановлением о предоставлении средств поставил экс-губернатор Евгений Куйвашев. На Олега Чемезова была возложена функция контроля над расходованием бюджетных средств. До этого его вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с компанией «Навигатор». Чемезов также фигурирует в числе ответчиков по иску Генпрокуратуры. Она требует передать государству компании и имущество, входящие в контур интересов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе 100% акций АО «Облкоммунэнерго» в Свердловской области и доли примерно еще в 80 компаниях.