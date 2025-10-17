Полиция задержала мужчину за домогательства к школьнице в Новосибирске

По информации телеграм-канала «Русской общины Новосибирска», «Девочка абсолютно домашняя, воспитанная, любящая своих родителей. Она просто пошла купить фрукты в киоск, который давно стоит там и продавец из которого знаком с её отцом». Как уточняется в сообщении, «азиат под предлогом выбора более спелой продукции завёл девочку внутрь, где сразу приступил к активным домогательствам».