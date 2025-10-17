Полиция задержала мужчину за домогательства к школьнице в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска задержан торговец фруктами по подозрению в домогательствах к 15-летней школьнице. Инцидент произошёл в киоске, расположенном в районе улицы Энгельса, недалеко от пункта полиции «Левые Чёмы».
По информации телеграм-канала «Русской общины Новосибирска», «Девочка абсолютно домашняя, воспитанная, любящая своих родителей. Она просто пошла купить фрукты в киоск, который давно стоит там и продавец из которого знаком с её отцом». Как уточняется в сообщении, «азиат под предлогом выбора более спелой продукции завёл девочку внутрь, где сразу приступил к активным домогательствам».
Девочке удалось вырваться и покинуть киоск, после чего она рассказала о происшествии родителям. Отец подростка незамедлительно обратился за помощью в полицию и в «Русскую общину». В сообщении общественников отмечается: «Реакция полицейских из пункта полиции “Левые Чёмы” была оперативной и профессиональной. Преступник был задержан».
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование. Общественники оказывают поддержку пострадавшей семье.