Из-за ВСУ часть Крыма осталась без электричества

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что о времени окончания ремонта и подачи электричества сообщат позже на официальных информационных ресурсах.