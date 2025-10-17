Беспилотники повредили несколько электроподстанций в Крыму

В своем официальном аккаунте в Telegram Аксенов проинформировал о том, что в результате этого воздушного налёта были зафиксированы повреждения на нескольких ключевых электроподстанциях, расположенных в пределах границ Республики Крым. При этом руководитель региона подчеркнул, что на момент публикации его сообщения экстренные службы уже приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на скорейшее восстановление функционирования поврежденных объектов. Таким образом, по его словам, непосредственно ведутся восстановительные работы.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над рядом регионов России и акваторией Чёрного моря. В частности, 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря.
