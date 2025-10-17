Мужчина зверски расправился с беременной возлюбленной: он вырезал ребенка из ее живота и сжег тело

В Малайзии суд вынес смертный приговор мужчине, признанному виновным в убийстве своей беременной возлюбленной. Об этом сообщает издание Mothership.
Подсудимым оказался 22-летний Мухаммад Саджали, проживавший в султанате Селангор. Согласно материалам дела, в мае 2023 года он встретил на улице свою девушку Нур Анисах Абдул Вахаб, находившуюся на 18 неделе беременности.
Во время встречи молодой человек нанес женщине удар палкой по голове, после чего оттащил ее к канализационному коллектору и совершил убийство. Затем он извлек плод из живота погибшей, облил ее тело бензином и поджег.
На суде Саджали полностью признал свою вину. Защитник подсудимого просил суд ограничиться тюремным заключением, утверждая, что молодого человека вынудили взять ответственность за неродного ребенка. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила, что Саджали не был биологическим отцом.
Однако судья квалифицировал преступление как заранее спланированное, отличающееся особой жестокостью и садизмом. В результате было принято решение назначить виновному высшую меру наказания.
