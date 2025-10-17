Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременную многодетную мать задержали с наркотиками в Серове

27-летняя женщина призналась полицейским, что беременна и употребляет наркотические вещества.

В Серове транспортные полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. У женщины при досмотре стражи правопорядка нашли в кармане куртки контейнер, в котором был пакетик с наркотиком. Дальнейшее исследование показало, что белое вещество — синтетический наркотик N-метилэфедрон, массой 1,78 грамма.

«Женщина пояснила, что периодически употребляет наркотические средства. Изъятый полицейскими сверток она заказала в Интернете и забрала из тайника в Краснотурьинске», — рассказали подробности в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Также женщина пояснила, что она беременна, а дома ее ждут четверо детей в возрасте от 2 до 10 лет.

В отношении жительницы Серова возбуждено уголовное дело, сейчас она находится под подпиской о невыезде.