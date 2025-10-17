Беременную многодетную мать задержали с наркотиками в Серове

В Серове транспортные полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. У женщины при досмотре стражи правопорядка нашли в кармане куртки контейнер, в котором был пакетик с наркотиком. Дальнейшее исследование показало, что белое вещество — синтетический наркотик N-метилэфедрон, массой 1,78 грамма.
«Женщина пояснила, что периодически употребляет наркотические средства. Изъятый полицейскими сверток она заказала в Интернете и забрала из тайника в Краснотурьинске», — рассказали подробности в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Также женщина пояснила, что она беременна, а дома ее ждут четверо детей в возрасте от 2 до 10 лет.
В отношении жительницы Серова возбуждено уголовное дело, сейчас она находится под подпиской о невыезде.