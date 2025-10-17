Побег и отсутствие свидетелей: главные странности в пропаже семьи Усольцевых

Не так давно был обнаружен сигнал телефона пропавших в Сибири Усольцевых. Бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев убежден, что Усольцевы четко знали, куда направляются, и тщательно подготовили поход. Он отметил, что супруги — опытные туристы и не могли допустить случайной ошибки, особенно с маленьким ребенком. При этом семья отправилась в путь по маршруту «Минская петля» без экскурсионной группы и взяла с собой лишь один телефон без запасного питания, что нехарактерно для подготовленных путешественников. Эксперт предположил, что устройство могло понадобиться не для связи, а для активации новой SIM-карты за границей.