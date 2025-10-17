Побег и отсутствие свидетелей: главные странности в пропаже семьи Усольцевых

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. По словам бывшего следователя по особо важным делам Дмитрия Мордвинцева, семья, пропавшая в тайге более двух недель назад, могла намеренно инсценировать исчезновение и покинуть Россию. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи.
Последнее видео Усольцевых.
Физиогномист Олег Воеводин изучил последнее видео 48-летней Ирины и указал на его нехарактерные детали. Он отметил, что на кадрах женщина выглядит уставшей и рассеянной, что не свойственно ее обычно собранному и контролирующему характеру. По мнению специалиста, Усольцева могла держать усталость и внутреннее напряжение в себе.
«Побег и точка».
Не так давно был обнаружен сигнал телефона пропавших в Сибири Усольцевых. Бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев убежден, что Усольцевы четко знали, куда направляются, и тщательно подготовили поход. Он отметил, что супруги — опытные туристы и не могли допустить случайной ошибки, особенно с маленьким ребенком. При этом семья отправилась в путь по маршруту «Минская петля» без экскурсионной группы и взяла с собой лишь один телефон без запасного питания, что нехарактерно для подготовленных путешественников. Эксперт предположил, что устройство могло понадобиться не для связи, а для активации новой SIM-карты за границей.
Связи в США.
По данным Мордвинцева, у Усольцевых были прочные деловые и семейные связи в США. Глава семьи занимался строительным бизнесом и образовательными проектами с американскими городами, а старший сын уже живет в Соединенных Штатах. Экс-следователь считает, что возможные трудности с выездом могли подтолкнуть семью к инсценировке исчезновения и нелегальному пересечению границы. Он не исключил, что у них был запасной комплект документов и заранее продуманный маршрут побега.
— Моя версия — побег, и точка, — подчеркнул Мордвинцев.
Он также обратил внимание на то, что супруги взяли с собой не только пятилетнюю дочь Арину, но и домашнего питомца. Это, по его мнению, говорит о продуманности действий: семья понимала, что впереди сложный маршрут, но все же решила отправиться вместе.
Криминалист Михаил Игнатов также не исключает, что Усольцевы могли сознательно исчезнуть. Он заявил, что технически организовать такой побег возможно, если человек обладает нужными навыками и ресурсами. По его словам, при правильной подготовке можно скрываться годами, ведь со временем интерес к пропавшему угасает, а внешность забывается.
Игнатов отметил, что для исчезновения не обязательно менять внешность — достаточно оформить новые документы и соблюдать осторожность.
Какие ошибки могла совершить пропавшая в тайге семья Усольцевых.
Эксперт рассказал, что поддельные паспорта можно получить как через подпольные типографии, так и при содействии спецслужб. Современное оборудование позволяет создавать документы, отличить которые от настоящих возможно только при детальной проверке. При участии спецслужб, добавил он, процедура становится значительно проще. В качестве вероятного маршрута побега эксперт назвал выезд через Казахстан нелегальными тропами, затем перелет в Турцию, а после — в США.
Блогер Александр «Кучерявый», участвовавший в поисках, подтвердил, что Усольцев имел опыт дальних походов и связи в Америке. По его словам, семья часто отправляла детей на обучение в США, а сам Сергей сотрудничал с международными фондами. Он отметил, что в машине семьи после исчезновения остались документы, деньги и личные вещи — что может говорить как о внезапности происшествия, так и о возможной инсценировке.
Следователи сомневаются в версии побега.
В Следственном комитете Красноярского края версию о бегстве семьи за границу не поддерживают. Семья не взяла с собой ценные вещи и важные документы, что говорит о том, что они не продумывали сбежать из страны, передает Ura.Ru.
«Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.